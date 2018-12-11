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Додон надеется, что Путин посетит с визитом Молдавию в 2019 году 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Молдавии Игорь Додон надеется, что президент РФ Владимир Путин посетит республику с визитом уже в будущем году. Об этом он заявил во вторник в ходе прямой линии с пользователями сети "Одноклассники".
"Следующий год будет годом Молдавии в Российской Федерации, а 2020 — годом России в Молдавии. Я очень надеюсь, что самое позднее — через один год мы проведем здесь ряд мероприятий с участием президента России, а может, это будет и раньше", — сказал Додон. По его словам, этот вопрос обсуждался на последних встречах с президентом России.
"Я рассказал Владимиру Владимировичу, что, если бы зарубежным политикам разрешили бы участвовать в выборах президента Молдавии, то он бы набрал 65%. В Молдавии его уважают и ждут", — сказал Додон. При этом он признал, что многое здесь зависит "от внутриполитической ситуации в республике".
Последний раз Путин посещал Молдавию в 2008 году, когда занимал пост премьера.
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