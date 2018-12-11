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Матвиенко: Нельзя допускать во власть тех, кто проявляет неуважение к людям 

Российская Газета + ещё 3 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Комментируя некорректные высказывания некоторых чиновников, оказавшихся в центре внимания СМИ, она выразила уверенность, что Статья 7 Конституции, в которой написано, что Россия — социальное государство, "никогда, ни на каком этапе жизни страны" не будет изменена. "Если государство не может защищать своих граждан — это не государство", — подчеркнула глава Совфеда и призвала госслужащих не забывать о главном в их работе. "Если ты идешь во власть, то ты должен служить людям. Это должно быть нормой для каждого государственного служащего, который приходит, не важно, на какой уровень власти", — считает она.
По мнению Валентины Матвиенко, абсолютное большинство государственных служащих — "люди добропорядочные, моральные, нравственные, добросовестно выполняющие свои обязанности". "К сожалению, попадаются и другие", — отметила она.
"Людей с сомнительными моральными качествами нельзя допускать во власть, потому что одним только таким пренебрежительным высказыванием они дискредитируют власть в целом", — считает спикер.
Полный текст интервью Валентины Матвиенко читайте на сайте rg.ru после 00:00 московского времени и в завтрашнем номере "Российской газеты".
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