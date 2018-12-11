Медведев встретился с главой ЯНАО

"Давайте поговорим о тех проектах, которые реализуются, относительно недавно вы ко мне заходили в Москве, мы обсуждали инфраструктурные проекты, которые должны способствовать развитию региона и его возможностей. Как продвигаются дела, какие есть перспективы?" — спросил Медведев.

Артюхов сообщил, что одна из основных задач региона — развитие инфраструктуры. "Безусловно, развитие инфраструктуры — залог того, чтобы новые энергетические проекты вводились в срок", — сказал он.