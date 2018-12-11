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Медведев встретился с главой ЯНАО 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым.
"Давайте поговорим о тех проектах, которые реализуются, относительно недавно вы ко мне заходили в Москве, мы обсуждали инфраструктурные проекты, которые должны способствовать развитию региона и его возможностей. Как продвигаются дела, какие есть перспективы?" — спросил Медведев.
Артюхов сообщил, что одна из основных задач региона — развитие инфраструктуры. "Безусловно, развитие инфраструктуры — залог того, чтобы новые энергетические проекты вводились в срок", — сказал он.
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