Путин связал протесты в Париже с призывами к несанкционированным митингам

"Речь шла о призывах к несанкционированным митингам, шествиям и так далее. Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут все подряд. Страна потом погружается в условия чрезвычайного положения", — сказал Путин.

Президент сказал, что заранее попросил подготовить справку по данному делу, в которой было указано, что речь в нем идет о призывах к несанкционированному митингу.