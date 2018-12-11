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Путин связал протесты в Париже с призывами к несанкционированным митингам 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин связал протесты в Париже с призывами к несанкционированным митингам, отвечая на вопрос о возможности пересмотра дела правозащитника Льва Пономарева в ходе заседания Совета по правам человека, передает РИА "Новости".
"Речь шла о призывах к несанкционированным митингам, шествиям и так далее. Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут все подряд. Страна потом погружается в условия чрезвычайного положения", — сказал Путин.
Президент сказал, что заранее попросил подготовить справку по данному делу, в которой было указано, что речь в нем идет о призывах к несанкционированному митингу.
Ранее Путин пообещал поручить генеральному прокурору России Юрию Чайке провести проверку по делу Пономарева.
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