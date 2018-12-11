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Захарова попросила Госдеп прекратить истерику из-за бомбардировщиков в Венесуэле 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Госдеп перестать нервничать из-за двух российских бомбардировщиков в Венесуэле.
«Всего два самолета, а у Госдепа истерика. Коллеги, не надо так нервничать, становитесь уже «снова великими», — написала она в своем Facebook.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что отправка стратегических ракетоносцев Ту-160 — это «разбазаривание средств» со стороны «коррумпированных» правительств Венесуэлы и России.
В Кремле такие высказывания назвали недипломатичными и неуместными.
Два стратегических бомбардировщика Ту-160 в сопровождении транспортника Ан-124 и дальнемагистрального самолета Ил-62 в понедельник совершили перелет в международный аэропорт Венесуэлы. В США назвали полет «провокационным».
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