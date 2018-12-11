В СПЧ прокомментировали случаи высылки российских дипломатов

Александр Брод. Случаи высылки российских дипломатов превратились в откровенную кампанейщину, нацеленную на дискредитацию России и укрепление ее негативного имиджа как главного нарушителя международного права и миропорядка, заявил член СПЧ

В своем выступлении на совете СПЧ Брод отметил, что в последние годы наблюдается значительный рост числа нарушений прав россиян и соотечественников, которые проживают временно или постоянно за пределами РФ. Он подчеркнул, что эти нарушения "многоплановые и касаются широкого спектра проблем", включая незаконные задержания и аресты, создание препятствий для дипломатической и журналисткой работы, вмешательство в частную жизнь, клевету и провокации.

"Без разрешения этой проблемы невозможно подлинное равноправие в международных отношениях, как и их возращение в правовое русло. В противном случае дипломатия будет вытеснена культом грубой силы", — отметил Брод.

Также член СПЧ обратил внимание, что нарушения прав россиян — "это не отдельные случаи в практике двухсторонних отношений между Россией и Западом".