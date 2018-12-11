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В СВР отерагировали на удостоверение Путина в архивах немецкой разведки 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
В Службе внешней разведки (СВР) прокомментировали сообщения немецкой газеты Bild об обнаружении в архивах Штази в Дрездене удостоверения на имя Владимира Путина.
Руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов заявил «Известиям», что в сообщении немецкой газеты нет предмета для разговора. При этом Иванов согласился со словами пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявившего ранее, что, учитывая партнерские отношения КГБ и Штази, сотрудники этих организаций могли обмениваться удостоверениями.
При этом, по словам Иванова, у Путина могло быть «какое-то не удостоверение, а пропуск или еще что-то».
Член Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин также согласился, что Путину могли оформить пропуск в Штази, поскольку этот документ «позволял решать совместные задачи».
В 1985-1990 годах Владимир Путин работал в представительстве КГБ в Дрездене. Штази — контрразведывательный и разведывательный государственный орган ГДР, который просуществовал с 1950 по 1990 год.
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