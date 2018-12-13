В МИД РФ оценили резолюцию ЕП по «Северному потоку-2» 

Резолюция Европарламента по проекту «Северный поток-2» не имеет никакого отношения к экономике. Такую точку зрения выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
— Мы видим, что к экономике, к энергетическим потребностям подобные декларации не имеют никакого отношения, это явная политика, — цитирует ее слова РИА Новости.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Европарламент принял резолюцию с призывом об отмене строительства газопровода «Северный поток-2» под давлением США. Он назвал это решение «недобросовестной конкуренцией». В свою очередь Константин Косачев заявил о том, что резолюция посвящена не столько «Северному потоку-2», сколько отчету о выполнении соглашения об ассоциации ЕС — Украина, данная резолюция — попытка уйти от ответственности.