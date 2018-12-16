США призвали Германию «прислушаться к соседям» по вопросу «Северного потока — 2»

Вашингтон призывает Берлин «прислушаться к соседям» для отмены строительства газопровода «Северный поток — 2», заявил представитель Госдепартамента США Роберт Палладино.

Палладино напомнил о резолюции Европарламента от 12 декабря, в которой говорится о важности роли Украины в европейской сети энергопоставок и заявлено о том, что «Северный поток — 2» якобы является политическим проектом.

«Мы призываем Германию прислушаться к обеспокоенности многих ее соседей, чья безопасность пострадает из-за этого трубопровода», — приводит его слова РИА «Новости»

Кроме того, Палладино заявил, что США приветствуют решение ЕС продлить санкции против России и обещают выступать «единым фронтом» с европейцами «против агрессии Кремля». «Мы также приветствуем усилия ЕС по поддержке регионов Украины, которые негативно затронуты российской агрессией в Азовском море», — добавил он.

Напомним, Европейский парламент выступил за закрытие проекта «Северный поток — 2». В резолюции ЕП проект назвали политическим и опасным для европейской безопасности. Тем не менее, в Берлине заявили, что резолюция ЕП не изменила позицию Германии по «Северному потоку — 2».