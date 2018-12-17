США призвали Германию отказаться от «Северного потока-2»

"Мы призываем Германию прислушаться к озабоченностям многих соседей, безопасность которых пострадает от строительства этого трубопровода", — отмечает Госдеп США.

Европарламент 12 декабря принял резолюцию, в которой еще раз говорится о важной роли Украины в европейской сети энергоснабжения и осуждается поддерживаемый Кремлем политический проект «Северный поток — 2», — подчеркивает Госдеп.

США приветствуют недавние шаги Евросоюза по привлечению России к ответственности за инцидент в Керченском проливе, а также решение о продлении экономических санкций против России. «США продолжат привлекать Россию к ответственности за ее действия, и будут работать с европейскими партнерами и союзниками по созданию единого фронта против кремлевской агрессии», — заключает Госдеп США.

Позиция США по «Северному потоку-2» является неприемлемой, Вашингтон пытается помешать осуществлению сугубо коммерческого проекта, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Выполнение проекта «Северный поток-2» не только в интересах России, но и в интересах европейских потребителей газа, в первую очередь Германии, подчеркнул Песков.