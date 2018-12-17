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США призвали Германию отказаться от «Северного потока-2» 

Вести Экономика + ещё 120 10 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 17 декабря — «Вести. Экономика». Строительство газопровода «Северный поток-2» отрицательно повлияет на энергобезопасность Европы, и США предлагают Германии прислушаться к мнению соседних стран по этому вопросу, заявил Госдепартамент США.
"Мы призываем Германию прислушаться к озабоченностям многих соседей, безопасность которых пострадает от строительства этого трубопровода", — отмечает Госдеп США.
"Европарламент 12 декабря принял резолюцию, в которой еще раз говорится о важной роли Украины в европейской сети энергоснабжения и осуждается поддерживаемый Кремлем политический проект «Северный поток — 2», — подчеркивает Госдеп.
США приветствуют недавние шаги Евросоюза по привлечению России к ответственности за инцидент в Керченском проливе, а также решение о продлении экономических санкций против России. «США продолжат привлекать Россию к ответственности за ее действия, и будут работать с европейскими партнерами и союзниками по созданию единого фронта против кремлевской агрессии», — заключает Госдеп США.
Позиция США по «Северному потоку-2» является неприемлемой, Вашингтон пытается помешать осуществлению сугубо коммерческого проекта, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Выполнение проекта «Северный поток-2» не только в интересах России, но и в интересах европейских потребителей газа, в первую очередь Германии, подчеркнул Песков.
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России по дну Балтийского моря до побережья Германии. Новый трубопровод построят рядом с действующим «Северным потоком». Окончание строительства — конец 2019 г. Проект осуществляет "Газпром" совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.
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