Сколько потеряет Европа, если откажется от «Северного потока — 2»

МОСКВА , 15 дек — РИА Новости , Александр Лесных. Палата представителей США приняла резолюцию о противодействии строительству «Северного потока — 2», следом аналогичный документ одобрил Европарламент . При этом к концу ноября на дно Балтийского моря уже была уложена четвертая часть всего трубопровода. Каковы шансы, что Европа откажется от нового газового маршрута и какие убытки понесет, если проект действительно закроют, — в материале РИА Новости.

Собака лает, караван идет

Стоит сразу оговориться, что обе принятые резолюции носят чисто декларативный характер и не имеют никакой юридической силы. Эксперты считают, что дальше громких политических заявлений дело не пойдет и все дело в том, что европейцам нужно создавать хоть какую-то видимость борьбы с «российской угрозой европейской безопасности» в угоду Вашингтону.

"Давление Америки сказывается, и кто-то из европейцев может прислушиваться к голосу из Вашингтона, не желая усложнять отношения. Но все это было просчитано и ожидаемо", — пояснил в интервью RT доцент кафедры европейского права МГИМО , директор Центра европейской информации Николай Топорнин

Интерес США в остановке строительства «Северного потока — 2» вполне очевиден. В ближайшие годы страна надеется выбиться в мировые лидеры по объему зарубежных поставок сжиженного природного газа (СПГ), в том числе — в Европу. Однако выдерживать ценовую конкуренцию с "Газпромом" Вашингтон просто не в состоянии.

"Стоимость отправки дополнительной тысячи кубометров газа в Европу из России составляет 120-130 долларов, а из США — около 175 долларов. То есть «Газпром» всегда сможет защитить свою долю рынка", — рассказал директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко в интервью РИА Новости.

В то же время европейские страны, заинтересованные в экономической выгоде от проекта, сохраняют свои позиции. В частности, советник Министерства экономики и занятости Финляндии Кари Клемм в интервью РИА Новости подтвердил, что правительство его страны выдало все необходимые разрешения на прокладку газопровода через свою исключительную экономическую зону и эта ситуация не изменилась.

Такого же мнения придерживается и Германия. Хотя после ноябрьского инцидента с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе лидер одной из крупнейших фракций Европарламента Манфред Вебер призвал европейские страны отказаться от строительства «СП-2», председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что это «слишком радикальная мера».

Достанем счеты

Выгоду от реализации «Северного потока — 2» для Европы сложно переоценить, а гипотетический отказ от строительства газопровода способен нанести серьезный удар по всей европейской энергетике.

Первые и самые очевидные потери понесут нефтегазовые компании, вложившие средства в его создание. Наряду с российским «Газпромом», инвесторами «Северного потока — 2» стали французская Engie, англо-голландская Royal Dutch Shell , немецкие Uniper и Wintershall, а также австрийская OMV. На долю каждой европейской компании пришлось по 950 миллионов евро, а в сумме — 4,75 миллиарда.

Помимо этого, покинувшие проект будут обязаны выплатить «Газпрому» неустойку, которая в подобных крупных контрактах может доходить до 100%. Иными словами — это еще до 4,75 миллиарда евро, так как инвестиции российской компании в строительство газопровода составляют половину его общей стоимости. Но это только краткосрочные потери, а еще есть долгосрочные.

Несмотря на то что, по прогнозам Международного энергетического агентства (IEA), потребление голубого топлива в Европе к 2023 году снизится на 11 миллиардов кубометров, спрос все равно останется достаточно высоким — Оксфордский институт энергетических исследований оценивает его примерно в 537,2 миллиарда кубометров.

При этом собственная добыча природного газа в Европе к тому моменту сократится на 44 миллиарда кубометров. Это значит, что импорт природного газа в страны ЕС только вырастет и Брюсселю придется компенсировать то, что должно было поступать по строящемуся балтийскому маршруту.

Проектная мощность «Северного потока — 2» составляет 55 миллиардов кубометров в год. А без строительства новых газопроводов единственный вариант получать эти объемы для Европы — закупать СПГ, стоимость которого варьируется от месяца к месяцу.

В ноябре на американском Henry Hub природный газ продавался по 145,61 доллара за тысячу кубометров. Далее — за его транспортировку до мощностей по сжижению — нужно было заплатить 15% стоимости газа, то есть еще до сжижения тысяча кубометров стоила 167,45 доллара. Услуги по сжижению на заводе Sabine Pass обойдутся в 90 долларов за 1000 кубометров, так что цена тысячи кубов повышается до 257 долларов.

После этого необходимо оплатить фрахт судна для доставки газа в Европу — это еще порядка 40 долларов за каждую тысячу кубометров. В итоге стоимость американского СПГ по прибытии в ЕС уже приближается к тремстам долларам.

В течение всего 2018 года российский газ обходился Европе в среднем по 230 долларов за тот же объем. Это значит, что поставки трубопроводного газа по «Северному потоку — 2» за весь год будут обходиться Брюсселю в 12,6 миллиарда долларов.

Аналогичный объем американского СПГ по октябрьским ценам выльется в 16,3 миллиарда. Это значит, что при отказе от строительства «СП-2» Евросоюз будет терять около 3,7 миллиарда в американской валюте. Причем только в том случае, если цены на сжиженный природный газ сохранятся на нынешнем уровне. К слову, с ноября 2015-го по ноябрь года текущего цены на СПГ в Штатах выросли вдвое.