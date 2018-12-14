МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Подписанные Конгрессом США и Европарламентом резолюции по строительству «Северного потока-2» не стоит недооценивать, они не имеют юридической силы, но посылают серьезный сигнал, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.
В начале недели палата представителей конгресса США единогласно приняла резолюцию о противодействии «Северному потоку-2». Документ «призывает президента поддержать европейскую энергобезопасность через диверсификацию и меньшую зависимость от поставок из России, а также поддерживает введение санкций в вопросе „Северного потока-2“. В Кремле не усмотрели нового в резолюции конгрессменов США против газового проекта „Северный поток-2“, объяснив такую позицию недобросовестной конкуренцией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вслед за США Европарламент в среду принял на сессии в Страсбурге резолюцию, в которой призвал отменить реализацию „Северного потока-2“. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя резолюцию ЕП, заявила, что к экономике такие декларации не имеют никакого отношения, это политика.
Сенатор считает, что резолюции создают определенный настрой и показывают соотношение сил. „В Европарламенте соотношение сил противников „Северного потока — 2“ складывается в их пользу — в пользу противников, а не в пользу сторонников“, — отметил парламентарий.
Пушков назвал тревожными сигналы из Германии о том, что может быть изменена позиция страны по этому вопросу, хотя позиция Берлина была ключевая.
Проект „Северный поток-2“ предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. В свою очередь Германия, обладающая крупнейшей в ЕС экономикой, заявляла, что поддерживает „Северный поток-2“. Глава МИД ФРГ Хайко Маас ранее заявил, что это коммерческий проект и ни одна страна не выиграет, если немецкие или другие европейские компании откажутся от участия в нем. Канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект „Северный поток-2“ как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.