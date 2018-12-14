Пушков прокомментировал резолюции США и ЕП против «Северного потока — 2»

В начале недели палата представителей конгресса США единогласно приняла резолюцию о противодействии «Северному потоку-2». Документ «призывает президента поддержать европейскую энергобезопасность через диверсификацию и меньшую зависимость от поставок из России , а также поддерживает введение санкций в вопросе „Северного потока-2“. В Кремле не усмотрели нового в резолюции конгрессменов США против газового проекта „Северный поток-2“, объяснив такую позицию недобросовестной конкуренцией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Вслед за США Европарламент в среду принял на сессии в Страсбурге резолюцию, в которой призвал отменить реализацию „Северного потока-2“. Официальный представитель МИД России Мария Захарова , комментируя резолюцию ЕП, заявила, что к экономике такие декларации не имеют никакого отношения, это политика.

Сенатор считает, что резолюции создают определенный настрой и показывают соотношение сил. „В Европарламенте соотношение сил противников „Северного потока — 2“ складывается в их пользу — в пользу противников, а не в пользу сторонников“, — отметил парламентарий.

Пушков назвал тревожными сигналы из Германии о том, что может быть изменена позиция страны по этому вопросу, хотя позиция Берлина была ключевая.