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Посол Германии на Украине заявил об отсутствии оснований для остановки «Северного потока-2» 

Rambler News Service + ещё 123 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Посол Германии на Украине Эрнст Райхель заявил, что все разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2» выданы, в связи с чем отсутствуют основания для его остановки, передает ONLINE.UA.
Дипломат отметил, что реализацией проект занимается не правительство Германии, а российский «Газпром» вместе с европейскими компаниями, среди которых есть и немецкие.
«Может ли правительство Германии остановить проект? Ответить можно, когда станет понятно, есть ли на это законные основания и юридические возможности. Все разрешения на реализацию проекта уже выданы. И не только в Германии, но и во всех странах, которыми должен проходить газопровод», — подчеркнул Райхель.
«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.
Ранее представитель Госдепартамента США Роберт Палладино заявил, что США призывают Германию «прислушаться к обеспокоенности соседей» по поводу строительства газопровода «Северный поток-2». Также помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон высказывался по поводу того, что Вашингтон призывает всех участников «Северного потока-2» выйти из проекта.
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