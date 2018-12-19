Посол Германии на Украине заявил об отсутствии оснований для остановки «Северного потока-2»

Посол Германии на Украине Эрнст Райхель заявил, что все разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2» выданы, в связи с чем отсутствуют основания для его остановки, передает ONLINE.UA.

Дипломат отметил, что реализацией проект занимается не правительство Германии, а российский «Газпром» вместе с европейскими компаниями, среди которых есть и немецкие.

«Может ли правительство Германии остановить проект? Ответить можно, когда станет понятно, есть ли на это законные основания и юридические возможности. Все разрешения на реализацию проекта уже выданы. И не только в Германии, но и во всех странах, которыми должен проходить газопровод», — подчеркнул Райхель.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей.