Путин рассказал, кто может стать президентом

Президент России Владимир Путин во время всероссийского открытого урока на площадке форума "ПроеКТОриЯ" в Ярославле рассказал, кто, по его мнению, может стать главой государства, передает ТАСС

По словам российского лидера, президентом может стать человек любой профессии, но тогда ему придется полностью посвятить этому жизнь.

"Президентом может быть человек с любой профессией, как правило главами государств, правительств становятся люди, которые имеют либо юридические, либо экономические знания, погружены в социум и законы, во взаимодействие людей между собой", — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что для этого необходимы профессиональные знания и навыки, но, в принципе, человек любой профессии может быть и главой государства, и правительства.

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