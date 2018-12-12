Путин пообещал правозащитникам быть рядом и помогать им

Президент России Владимир Путин в среду на церемонии вручения государственных премий за достижения в правозащитной и благотворительной деятельности пообещал присутствующим правозащитникам и представителям благотворительных организаций всегда быть рядом и помогать им в разрешении проблем и реализации их планов.

"Вы занимаетесь конкретным делом, связанным с конкретными людьми, с их судьбами. В то же время, как я уже сказал, вы делаете общенациональное и даже общечеловеческое дело. И за это вам еще раз огромное спасибо. Что касается текущих вопросов, я постараюсь быть рядом с вами и постараюсь помочь вам в реализации тех планов, которые вы перед собой ставите", — сказал Путин в среду.

Он заметил, что поддержка со стороны телевизионных каналов, СМИ, со стороны "рядовых и состоятельных граждан" дел благотворительных движений и правозащитных организаций связана только с вопросами доверия. "Результат этого доверия — это большая работа, и это основа всего того, что вы делаете", — отметил глава государства.

Государственные премии за выдающиеся достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности были учреждены в России в 2016 году, соответствующий указ президент подписал в 2015 году. Премии вручаются ежегодно, каждая составляет 2,5 миллиона рублей.

Первыми лауреатами в 2016 году стали российская правозащитница и филантроп, основатель фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, получившая премию за несколько недель до гибели, и гендиректор некоммерческой организации "Детский хоспис" Александр Ткаченко , ему была присуждена госпремия за благотворительную деятельность.

В 2017 году госпремией за достижения в области правозащиты была награждена глава одной из старейших в России правозащитных организаций, председатель Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмила Алексеева . Несколько дней назад она скончалась на 92-м году жизни. Награда за благотворительную деятельность в минувшем году была присуждена Владимиру Вавилову — основателю благотворительного фонда имени Анжелы Вавиловой, который оказывает помощь детям, больным лейкемией.

Предложения о присуждении госпремий представляет президенту специально создаваемая общественная комиссия, в состав которой входят по двое представителей от уполномоченного по правам человека в РФ, Общественной палаты президентского Совета по правам человека , а также трое региональных омбудсменов и столько же представителей общественных палат субъектов РФ.

Свои предложения по кандидатурам могут подавать различные институты гражданского общества, НКО и граждане, затем общественная комиссия направляет соответствующие представления на независимую экспертизу. После этого решения об определении кандидатур принимаются на заседании общественной комиссии тайным голосованием.

Всего в 2018 году на соискание премии по правозащитной деятельности было выдвинуто 19 человек, на госпремию по благотворительности претендовали 33 кандидата.