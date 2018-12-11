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Мособлдума приняла более 220 законов за 2018 год 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Московской областной думой было принято более 220 законов за текущий год, заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов на пресс-конференции.
"До конца года у нас будет плюс-минус 31-32 заседания… На сегодняшний день провели 29 заседаний, на которых было принято 224 закона, 215 из которых уже подписал губернатор", — отметил Брынцалов.
В материалах к пресс-конференции отмечается, что по результатам заседаний областной думы две законодательные инициативы были внесены в Госдуму. На первый квартал 2019 года в областной думе запланировано более 100 мероприятия, там рассмотрят около 30 законопроектов.
Ранее Брынцалов на торжественном собрании, посвященном юбилею Московской областной думы, подвел итоги ее работы, отметив, что за 25 лет депутатами было создано более 4,5 тысячи законов.
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