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Матвиенко назвала срок принятия решения о членстве в Совете Европы 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: Council of Europe / Ellen Wuibaux
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что РФ примет решение о членстве в Совете Европы в июне 2019, если не будет изменен устав о равенстве делегаций.
"Если до июня следующего года не будет принципиально изменен устав и принято решение, позволяющее на равных работать всем государствам, то это время "Ч", это красная черта, за которой дальнейшее пребывание России в Совете Европы, за столько лет если не найдено решение, оно становится бессмысленным", — сказала Матвиенко в эфире канала "Россия 24".
"Это плохой сценарий. Я бы, например, не хотела, чтобы он был реализован. Это не наш сценарий и не наш выбор, но нас ставят в такие условия, когда мы не можем позволить унижать страну, когда мы не можем позволить лишать права голоса депутатов, избранных своими избирателями в России и так далее", — добавила спикер Совета Федерации.
По ее словам, еще есть "время для того чтобы все-таки возобладал здравый смысл".
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016–2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.
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