Матвиенко раскритиковала министра связи за цифровое телевидение

«Дискуссий много, но надо было подготовиться к этому заранее. Программа «Цифровое телевидение» готовится четыре последних года, у вас было четыре года, чтобы проанализировать, пустить волонтеров, посчитать, оценить, сколько нужно денег, найти ресурсы, реализовать — а вы сейчас, вдогонку. Ну, догоняйте. Будет под жестким контролем Совета Федерации», — заявила Матвиенко.

Нельзя говорить, что Совет Федерации критиковал именно предпринятые меры, заверил «Ведомости» министр Носков. Скорее, у министерства и верхней палаты расходятся ожидания: Минкомсвязь оптимистичней. В любом случае, чтобы ответить на весь комплекс вопросов Совета Федерации, действительно, нужно чаще собираться на совместные заседания и больше обсуждать, предложил министр.

После перехода на цифру, по оценкам Носкова, смотреть телевизор не смогут в 1,5% домохозяйств. Матвиенко назвала этот прогноз слишком оптимистическим.

Все это происходило на правительственном часе в Совете Федерации 11 декабря, вопрос о программе «Цифровое телевидение» задал представитель Псковской области Андрей Турчак — он просил Минкомсвязи оценить переход на цифровое ТВ, в том числе результаты пилотного проекта в Тверской области и рассказать о поддержке малоимущих семей, чтобы обеспечить их необходимым оборудованием для перехода.

«Ламповый телевизор не проблема, к нему просто нужно купить приставку. Она стоит от 700 руб. По Твери видим проблему завышения цен, но боремся поставкой по минимальным ценам через «Почту России». Дано поручение ФАС следить, чтобы цены на приставки не повышались», — ответил Константин Носков Турчаку.

В 2006 г. Россия подписала международное соглашение о переходе к 2015 г. на цифровое ТВ, обязавшись отключить аналоговое вещание там, где оно создает помехи для цифрового вещания в соседних странах. Переходный период, в течение которого аналоговые передатчики имеют право на защиту от помех цифровых станций, закончился 17 июня 2015 г. Полное отключение аналогового телевидения должно было произойти в России в июне этого года, но было перенесено на более поздний срок. В середине ноября премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что переход российского телевидения с аналогового формата на цифровой должен произойти с 11 февраля по 10 июня 2019 г.

Для приема цифрового телесигнала людям требуется современный телевизор с антенной или комплект из специальной приставки и антенны.