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В Совфеде назвали позицию США по «Северному потоку — 2» шантажом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Позиция США по газопроводу "Северный поток-2" является настоящим шантажом, в России рассчитывают, что в Европе не будут к ней прислушиваться, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин.
В понедельник помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон заявил журналистам, что с точки зрения Вашингтона, проект "Северного потока-2" представляет угрозу европейской безопасности, в связи с чем призывает все стороны выйти из него.
"Это настоящая война, настоящий шантаж. Американцы предлагают свое сырье, которое стоит как минимум на 30 процентов дороже, чем российские ресурсы. И именно такое положение, при котором США не выдерживают никакой конкуренции с Россией, приводит Вашингтон в ярость и вынуждает их действовать подобными методами", — заявил Рябухин.
По словам сенатора, Россия рассчитывает, что европейские страны не поддадутся на этот шантаж.
"Наши европейские партнеры и сами это прекрасно понимают. Для них принять решение о покупке дорогого американского газа — это самоубийство для всех европейских стран. Россия будет по-прежнему разъяснять свою позицию своим партнерам", — подчеркнул он.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
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