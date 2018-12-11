В Совфеде назвали позицию США по «Северному потоку — 2» шантажом

В понедельник помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон заявил журналистам, что с точки зрения Вашингтона, проект "Северного потока-2" представляет угрозу европейской безопасности, в связи с чем призывает все стороны выйти из него.

"Это настоящая война, настоящий шантаж. Американцы предлагают свое сырье, которое стоит как минимум на 30 процентов дороже, чем российские ресурсы. И именно такое положение, при котором США не выдерживают никакой конкуренции с Россией, приводит Вашингтон в ярость и вынуждает их действовать подобными методами", — заявил Рябухин.

По словам сенатора, Россия рассчитывает, что европейские страны не поддадутся на этот шантаж.

"Наши европейские партнеры и сами это прекрасно понимают. Для них принять решение о покупке дорогого американского газа — это самоубийство для всех европейских стран. Россия будет по-прежнему разъяснять свою позицию своим партнерам", — подчеркнул он.