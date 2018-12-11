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Беглов уволил своего советника после интервью 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Интерпресс / ТАСС
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов уволил своего советника Игоря Забирана из-за интервью, которое он дал СМИ.
Позиция, которую озвучил Забиран, не соответствует точке зрения правительства Петербурга, пишет Nation News.
Интервью было опубликовано на сайте городского правительства.
Как ранее писал News.ru, литовский лидер Даля Грибаускайте одобрила отставки трёх членов правительства — министра образования и науки Юргиты Пятраускене, министра культуры Лианы Руоките-Йонссон и министра окружающей среды Кястутиса Навицкаса.
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