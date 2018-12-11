Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко заявил, что перенос столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток поспособствует росту числа рабочих мест в регионе.
По его словам, Владивосток является центром российского Дальнего Востока.
«Новые туристические потоки, энергетические компании, административные органы власти, которые появятся во Владивостоке — это новые рабочие места», — добавил Кожемяко.
По его мнению, статус столицы региона привлечёт в ДФО новые инвестиции, «потому что (Владивосток. — RT) должен выглядеть достойно».
Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток.