Кожемяко прогнозирует рост числа рабочих мест после переноса столицы ДФО во Владивосток

По его словам, Владивосток является центром российского Дальнего Востока.

«Новые туристические потоки, энергетические компании, административные органы власти, которые появятся во Владивостоке — это новые рабочие места», — добавил Кожемяко.

По его мнению, статус столицы региона привлечёт в ДФО новые инвестиции, «потому что (Владивосток. — RT) должен выглядеть достойно».