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Кожемяко прогнозирует рост числа рабочих мест после переноса столицы ДФО во Владивосток 

RT на русском 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко заявил, что перенос столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток поспособствует росту числа рабочих мест в регионе.
По его словам, Владивосток является центром российского Дальнего Востока.
«Новые туристические потоки, энергетические компании, административные органы власти, которые появятся во Владивостоке — это новые рабочие места», — добавил Кожемяко.
По его мнению, статус столицы региона привлечёт в ДФО новые инвестиции, «потому что (Владивосток. — RT) должен выглядеть достойно».
Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток.
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В ДНР заявили о подготовке ВСУ масштабного наступления Трутнев заявил, что Путин и Абэ не обсуждали передачу Курильских островов Японии Кожемяко прогнозирует рост числа рабочих мест после переноса столицы ДФО во Владивосток
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