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Путин рассказал, кто может стать президентом
Путин рассказал, кто может стать президентом

Путин призвал молодежь проявлять инициативу 

РИА Новости + ещё 19 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Успех каждого человека в большей степени зависит от него самого, необходимо искать свой жизненный путь, проявлять инициативу и напряженно работать над собой, иначе удачи не видать, считает президент России Владимир Путин.
В четверг глава государства принимает участие в открытом уроке, который проходит в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" в Ярославле и транслируется во все школы.
"Самое главное — никогда нельзя ждать какого-то руководящего указания. У нас очень патерналистское государство всегда было. Отчасти это хорошо, потому что это сохраняет традиции, но с другой стороны, каждый человек должен понимать, что 90% его личного успеха будет зависеть от него лично… Каждый из вас должен сам искать свой путь в жизни, брать свою судьбу в свои собственные руки. Иначе нам удачи не видать. Только так. Только личная инициатива и напряженная работа над собой. Вот к этому я хочу вас призвать", — сказал Путин на открытом уроке "Направление прорыва".
Президент отметил, что необходимо воспользоваться поддержкой государства там, где она есть.
Для тех, кто не видит перспектив из-за своего происхождения, Путин привел в пример Михаила Ломоносова, в семье которого были в основном рыбаки, но он стал выдающимся мировым ученым.
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