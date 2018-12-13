Путин призвал молодежь проявлять инициативу

Успех каждого человека в большей степени зависит от него самого, необходимо искать свой жизненный путь, проявлять инициативу и напряженно работать над собой, иначе удачи не видать, считает президент России Владимир Путин

В четверг глава государства принимает участие в открытом уроке, который проходит в рамках Всероссийского форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" в Ярославле и транслируется во все школы.

"Самое главное — никогда нельзя ждать какого-то руководящего указания. У нас очень патерналистское государство всегда было. Отчасти это хорошо, потому что это сохраняет традиции, но с другой стороны, каждый человек должен понимать, что 90% его личного успеха будет зависеть от него лично… Каждый из вас должен сам искать свой путь в жизни, брать свою судьбу в свои собственные руки. Иначе нам удачи не видать. Только так. Только личная инициатива и напряженная работа над собой. Вот к этому я хочу вас призвать", — сказал Путин на открытом уроке "Направление прорыва".

Президент отметил, что необходимо воспользоваться поддержкой государства там, где она есть.