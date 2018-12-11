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Вертолет главы Кузбасса вылетел к Агафье Лыковой 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на вертолете, в который загрузили продукты и сено, во вторник вылетел на заимку сибирской отшельницы Агафьи Лыковой, сообщил РИА Новости представитель обладминистрации.
Ранее красноярский кинодокументалист Андрей Гришаков сообщил, что Лыкова попросила о помощи из-за нехватки запасов продуктов. По словам Гришакова, женщина позвонила и сообщила, что у нее "кончается все". При этом связь во время разговора, отмечает кинодокументалист, неожиданно прервалась. Глава Кузбасса Сергей Цивилев решил лично посетить отшельницу.
"Вертолет с губернатором вылетел. Для Лыковой и ее животных на борт погрузили десять тюков сена, комбикорм для коз и куриц, муку, перловую и ячневую крупу, рис, гречку, пшено, горох", — сообщил собеседник агентства.
Кроме того, отшельнице передадут помощь в виде капусты, лука, фруктов (гранаты и виноград), батареек, чайника и ковшика.
Ранее директор заповедника "Хакасский" Виктор Непомнящий сообщал РИА Новости, что заповедник систематически оказывает помощь Лыковой — весной, осенью и летом к ней наведываются сотрудники заповедника раз в две недели. Зимой по возможности отправляется вертолет с помощью.
Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, долгие годы отшельники старались уберечь семью от влияния внешней среды, особенно в отношении веры. К моменту обнаружения геологами таежных жителей было пятеро: глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин (45 лет), Димитрий (36 лет) и дочери Наталья (42 года), Агафья (34 года). В 1981 году один за другим умерли трое из детей — Саввин, Димитрий и Наталья, а в 1988 году ушел из жизни отец Лыковых.
Агафья известна своей многолетней дружбой с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым. Несмотря на то, что территориально заимка отшельницы относится к Хакасии, Тулеев в течение многих лет шефствовал над Лыковой. Впервые они встретились осенью 1997 года, когда он побывал на заимке. Письма от Лыковой с различными просьбами Тулееву чаще всего доставлял глава Таштагольского района Кузбасса.
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