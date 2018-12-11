Путин с Меркель обсудили хамство Трампа 

Инцидент в Керченском проливе, транзит газа через Украину и ракетные планы США — эти темы обсудили в телефонном разговоре президент России и канцлер Германии. Стороны заинтересованы в деэскалации ситуации в районе Азовского моря.
Владимир Путин и Ангела Меркель за время беседы по телефону успели обсудить множество тем. Лидеры поговорили, в частности, о планах администрации американского президента Дональда Трампа.
"Лидеры также обменялись мнениями по ситуации в области стратегической безопасности в связи с намерениями администрации США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Президент России и канцлер ФРГ также отметили, что стороны заинтересованы, чтобы напряженность вокруг региона Азовского и Черного морей спала. Подчеркнуто, что проблемы "стали следствием провокационных действий украинских властей".
Российские пограничники 25 ноября обстреляли и задержали три украинских корабля, которые незаконно вошли в территориальные воды страны. Киев настаивает, что Москву предупреждали о маневрах и назвал произошедшее актом агрессии. В нескольких областях Украины ввели военное положение.
Путин и Меркель также говорили о кризисе в Сирии. Они отметили, что одной из главных задач является продвижение межсирийского диалога и создание Конституционного комитета, передает телеканал "360".