Путин с Меркель обсудили хамство Трампа

Инцидент в Керченском проливе, транзит газа через Украину и ракетные планы США — эти темы обсудили в телефонном разговоре президент России и канцлер Германии . Стороны заинтересованы в деэскалации ситуации в районе Азовского моря.

"Лидеры также обменялись мнениями по ситуации в области стратегической безопасности в связи с намерениями администрации США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президент России и канцлер ФРГ также отметили, что стороны заинтересованы, чтобы напряженность вокруг региона Азовского и Черного морей спала. Подчеркнуто, что проблемы "стали следствием провокационных действий украинских властей".

Российские пограничники 25 ноября обстреляли и задержали три украинских корабля, которые незаконно вошли в территориальные воды страны. Киев настаивает, что Москву предупреждали о маневрах и назвал произошедшее актом агрессии. В нескольких областях Украины ввели военное положение.