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Абдулатипов предсказал «взрыв» Дагестана 

Ридус 1 час назад
Cпецпредставитель президента России по сотрудничеству со странами Каспия Рамазан Абдулатипов заявил о том, что в Дагестане, который он возглавлял до недавнего времени, «не было вора без куратора из Москвы», а теперь эта кавказская республика находится на грани социального взрыва.
«В Москве очень много тех, кто годами перекачивал средства из Дагестана в Подмосковье, строя свои коттеджи. Это целый класс людей. Хотя параллельно были люди, которые из Москвы приезжали, героически боролись и отдавали свою жизнь за Родину. В Дагестане знают, что в республике нет и не было ни одного вора и бандита, у которого нет куратора в Москве», — заявил Абдулатипов в интервью РБК.
Экс-глава Дагестана подчеркнул, что именно он «начал наводить порядок», в результате чего сам пострадал от обвинений в коррупции.
«Я снял с работы четверых министров за коррупционные дела. Снял 22 руководителя городов и районов за коррупцию. А в результате с чем боролся, на то и напоролся. Обвинили за все, что там было, весь бардак, который еще со времен Петра Великого. Это месть моих врагов, которых я лишил неправедных доходов и должностей», — сказал Рамазан Абдулатипов.
«Я спас республику, мужественно реализуя поручения президента, победив терроризм и бандитизм. Я пришел в Дагестан не голодный, у меня были и дома, и квартиры, и машины. Я туда пришел в 65 лет. Если к 65 годам ты еще себе дом не построил и машину не купил, то какая тебе цена вообще», — добавил он.
В завершающей части своего интервью Рамазан Абдулатипов предупредил о тревожном состоянии дел в Дагестане, который, по его словам, может «взорваться» из-за уголовных дел против миллиардеров Сулеймана Керимова и Зиявудина Магомедова. «Дагестан слишком хорошо относится к президенту с 1999 года, и благодаря этому фактору он пока не взорвался», — заключил Абдулатипов.
Напомним, президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Дагестана Рамазана Абдулатипова 3 октября 2017 года, назначив на его место вице-спикера Госдумы Владимира Васильева. После этого в республике начали задерживать за коррупцию бывших и действующих высокопоставленных чиновников, а счет уголовным делам в отношении руководителей различного уровня пошел на сотни.
Так, в январе 2018 года мэр Махачкалы Муса Мусаев попался на махинации с городской землей. В феврале 2018 года Следственный комитет РФ обвинил в коррупции врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, врио заместителей председателя правительства Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова. Министры были задержаны.
В сентябре 2018 года в Махачкале был задержан брат бывшего главы Дагестана Раджаб Абдулатипов, занимавший пост председателя комитета по образованию, науке и культуре, делам молодежи, спорту и туризму Народного собрания республики. СМИ сообщали, что члены банды, в которую входил Раджаб Абдулатипов, за взятки устанавливали гражданам инвалидность.
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