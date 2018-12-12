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Путин рассказал, кто может стать президентом
Путин рассказал, кто может стать президентом

Путин прибыл в Ярославль на открытый урок «Направление прорыва» 

Мир24 + ещё 9 12 декабря 2018
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин прибыл в Ярославль, где примет участие в открытом уроке «Направление прорыва», который будет транслироваться в школы по всей стране, сообщает «Интерфакс».
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