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Путин прибыл в Ярославль на открытый урок «Направление прорыва»
Мир24
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ещё 9
12 декабря 2018
Фото:
РИА Новости
Комментарии
2
Президент России
Владимир Путин
прибыл в
Ярославль
, где примет участие в открытом уроке «Направление прорыва», который будет транслироваться в школы по всей стране, сообщает
«Интерфакс»
.
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