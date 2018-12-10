Путин и Меркель поговорили об инциденте в Керченском проливе

Путин и Меркель обсудили инцидент в Керченском проливе и выразили «обоюдную заинтересованность в недопущении эскалации напряженности в Азово-Черноморской акватории» и в урегулировании последствий инцидента.

Также лидеры РФ и Германии обсудили сирийский вопрос и обменялись мнениями на тему возможного выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Ангелы Меркель.