Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, сообщается на сайте Кремля.
Путин и Меркель обсудили инцидент в Керченском проливе и выразили «обоюдную заинтересованность в недопущении эскалации напряженности в Азово-Черноморской акватории» и в урегулировании последствий инцидента.
Также лидеры РФ и Германии обсудили сирийский вопрос и обменялись мнениями на тему возможного выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Ангелы Меркель.