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Путин и Меркель поговорили об инциденте в Керченском проливе 

Рамблер 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, сообщается на сайте Кремля.
Путин и Меркель обсудили инцидент в Керченском проливе и выразили «обоюдную заинтересованность в недопущении эскалации напряженности в Азово-Черноморской акватории» и в урегулировании последствий инцидента.
Также лидеры РФ и Германии обсудили сирийский вопрос и обменялись мнениями на тему возможного выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Ангелы Меркель.
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