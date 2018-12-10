Песков рассказал о важности сказок

Сказки — это целый мир, они закладывают в детей основы, которые делают из них человека. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в кулуарах Google-чтений "От мала до велика".

Песков в прямом эфире прочел отрывок про Буратино. Своим детям он рассказывает разные сказки: "Сначала, конечно, наши, потому что наши сказки — это целый мир".

"Если вы проанализируете их с точки зрения взрослого — там есть все: и интрига, и любовь, и ужастики, и элементы боевика, — пояснил Песков. — И все черты русского характера: и те, которые заслуживают восхищения, и те, которые заслуживают порицания".

Сказки закладывают в детей основы, которые потом делают из них человека, убежден пресс-секретарь президента.

Песков также похвалил организаторов: акция "популяризирует нашу литературу, нашу классику". Тем более хорошая мысль выбрать для чтения сказки перед Новым годом.