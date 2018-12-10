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Песков рассказал о важности сказок 

Российская Газета + ещё 3 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Сказки — это целый мир, они закладывают в детей основы, которые делают из них человека. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в кулуарах Google-чтений "От мала до велика".
Песков в прямом эфире прочел отрывок про Буратино. Своим детям он рассказывает разные сказки: "Сначала, конечно, наши, потому что наши сказки — это целый мир".
"Если вы проанализируете их с точки зрения взрослого — там есть все: и интрига, и любовь, и ужастики, и элементы боевика, — пояснил Песков. — И все черты русского характера: и те, которые заслуживают восхищения, и те, которые заслуживают порицания".
Сказки закладывают в детей основы, которые потом делают из них человека, убежден пресс-секретарь президента.
Песков также похвалил организаторов: акция "популяризирует нашу литературу, нашу классику". Тем более хорошая мысль выбрать для чтения сказки перед Новым годом.
"Дети, особенно маленькие, у меня, поскольку, есть маленький ребенок — ей четыре года — дети тяготеют к тому, чтобы читать одну и ту же сказку. Как раз здесь задача взрослых — знакомить с новыми произведениями. Это сложно бывает, потому что ребенок упирается, требуя, чтобы ему из вечера в вечер читали одно и то же. Вот как раз такие проекты, думаю, помогают детям узнавать всю широкую палитру и наших сказок, и сказок других народов мира", — отметил пресс-секретарь главы государства.
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