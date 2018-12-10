Песков отреагировал на разрыв договора о дружбе Украины с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал разрыв Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной Россией . Об этом сообщает ТАСС. По его словам, это решение вызывает сожаление Кремля. "Очевидно одно — вряд ли этот шаг можно расценивать как шаг, который в интересах украинцев — тех самых украинцев, с которыми нас связывают узы родственных и братских отношений, несмотря ни на что", — отметил Песков. Он добавил, что разрыв договора является проявлением неуважения к украинским гражданам. Ранее в Совете Федерации отреагировали на разрыв договора о дружбе Украины с Россией.