Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал разрыв Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, это решение вызывает сожаление Кремля.
"Очевидно одно — вряд ли этот шаг можно расценивать как шаг, который в интересах украинцев — тех самых украинцев, с которыми нас связывают узы родственных и братских отношений, несмотря ни на что", — отметил Песков.
Он добавил, что разрыв договора является проявлением неуважения к украинским гражданам.
Ранее в Совете Федерации отреагировали на разрыв договора о дружбе Украины с Россией.