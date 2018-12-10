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Лавров оценил масштабы русофобии на Украине 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Русофобия на Украине приняла беспрецедентные масштабы и фактически стала частью государственной политики, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Попечительского совета Фонда поддержки и защиты прав российских соотечественников, проживающих за рубежом.
«На Украине русофобия приняла беспрецедентные масштабы и, по сути, стала частью государственной политики», — цитирует главу МИД России ТАСС.
Лавров выразил обеспокоенность сообщениями о проведенных СБУ в Полтаве обысков в квартире члена Всемирного координационного совета российских соотечественников, председателя правления объединения «Русское содружество» Сергея Провоторова.
«Ему и двум его коллегам вменяются действия, якобы совершенные — ни много ни мало — с целью изменения государственной границы Украины, а также публичные призывы и распространение материалов с призывами к совершению таких действий», — заявил министр.
Лавров добавил, что «особый цинизм» заключается в том, что обыск был проведен в день рождения Протоворова, 7 декабря, «а сегодня, когда весь мир отмечает Международный день прав человека, Провоторова и других соотечественников вызвали на допрос в СБУ».
Ранее, сотрудники СБУ проводили обыски у руководителя объединения «Сила добра» и правозащитницы Елены Бережной. Бережная сообщала в социальных сетях, что сотрудники СБУ выламывают двери ее квартиры, а также проводят обыски всех участвующих в подготовке митинга рядом с памятником генералу Ватутину.
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