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Проблем у соотечественников за рубежом меньше не становится, заявил Лавров 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Проблем, с которыми сталкиваются российские соотечественники за рубежом, меньше не становится, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"К сожалению, проблем, с которыми сталкиваются наши соотечественники, меньше не становится", — сказал Лавров перед заседанием Попечительского совета Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.
Он отметил, что это, в частности, касается Украины, где "русофобия приняла беспрецедентные масштабы, стала частью государственной политики". По словам Лаврова, киевские власти подавляют инакомыслие, подавляют свободу слова и фундаментальное право каждого человека на свой язык и культуру.
"Мы знаем, что и в других государствах на активистов соотечественных структур оказывается давление. Правозащитники и журналисты сталкиваются с различными ограничениями, преследованиями", — добавил глава МИД РФ. Он подчеркнул, что глубокую обеспокоенность вызывает дискриминационная кампания против российских СМИ за рубежом, которая является "прямым нарушением свободы слова".
Также, по словам Лаврова, на Западе продолжают придерживаться двойных стандартов в области прав человека.
Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом является некоммерческой организацией, созданной указом президента РФ  Цель фонда — оказание российским соотечественникам всесторонней правовой и иной необходимой поддержки в случаях нарушения их прав, свобод и законных интересов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права в области прав человека.
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