В МИД Греции оценили визит Ципраса в Москву 

Первый заместитель министра иностранных дел Греции Йоргос Катрунгалос оценил визит премьера страны Алексиса Ципраса в Москву. Текст интервью радиостанции "Коккино" размещен на сайте греческого МИДа.
По словам зааминистра, встречи премьера на высшем и на более низком уровне были "абсолютно успешными".
"Они (эти встречи. — Газета.Ru) были позитивными, потому что, во-первых, сделали еще более теплыми наши хорошие отношения", — сказал Катрунгалос.
Он добавил, что визит также поспособствовал развитию сотрудничества между странами в в области экономики и культуры.
Ранее сообщалось, что Ципрас написал статью о поездке в Москву.