В МИД Греции оценили визит Ципраса в Москву

По словам зааминистра, встречи премьера на высшем и на более низком уровне были "абсолютно успешными".

"Они (эти встречи. — Газета.Ru) были позитивными, потому что, во-первых, сделали еще более теплыми наши хорошие отношения", — сказал Катрунгалос.

Он добавил, что визит также поспособствовал развитию сотрудничества между странами в в области экономики и культуры.

Ранее сообщалось, что Ципрас написал статью о поездке в Москву.