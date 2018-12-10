Первый спикер Совета Федерации Владимир Шумейко, возглавлявший верхнюю палату с момента ее основания в 1993 году до 1996 года, выступит перед сенаторами на торжественном заседании Совфеда во вторник, посвящённому 25-летию палаты.
Также среди выступающих значатся председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин и нынешний спикер Совфеда Валентина Матвиенко, сообщила пресс-служба СФ.
"В рамках заседания будет продемонстрирован фильм, посвященный 25-летию Совета Федерации, состоится награждение участников заседания государственными наградами и наградами Совета Федерации. Предусмотрено также памятное совместное фотографирование", — говорится в сообщении.