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Первый спикер Совфеда выступит перед сенаторами в честь 25-летия палаты 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый спикер Совета Федерации Владимир Шумейко, возглавлявший верхнюю палату с момента ее основания в 1993 году до 1996 года, выступит перед сенаторами на торжественном заседании Совфеда во вторник, посвящённому 25-летию палаты.
Также среди выступающих значатся председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин и нынешний спикер Совфеда Валентина Матвиенко, сообщила пресс-служба СФ.
"В рамках заседания будет продемонстрирован фильм, посвященный 25-летию Совета Федерации, состоится награждение участников заседания государственными наградами и наградами Совета Федерации. Предусмотрено также памятное совместное фотографирование", — говорится в сообщении.
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