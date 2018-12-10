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В Кремле прокомментировали сообщения о назначении главы ГРУ 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о назначении начальника Главного разведывательного управления Генштаба Вооружённых сил.
«Я не видел пока указа соответствующего. Я не могу вам подтвердить», — заявил Песков журналистам.
Ранее СМИ сообщили о том, что на эту должность назначен вице-адмирал Игорь Костюков. Занимавший ранее этот пост Игорь Коробов скончался в конце ноября.
Начальник Главного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Игорь Коробов умер 21 ноября в возрасте 62 лет.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с НСН назвал смерть главы ГРУ большой потерей для России.
RT на русском: последние новости
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