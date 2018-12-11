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Россия призывает США не закрывать глаза на подготовку ВСУ наступления в Донбассе 

ТАСС + ещё 20
Российская сторона призывает Вашингтон не закрывать глаза на осуществляемую Вооруженными силами Украины (ВСУ) и правоэкстремистскими формированиями активную подготовку вдоль линии соприкосновения в Донбассе, "что может привести к реализации кровавого сценария". Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении для СМИ посольства РФ в США.
В нем также отмечается, что "Госдеп должен признать факт наличия в зоне боевых действий американских инструкторов, ведущих командно-штабную и полевую подготовку украинских десантно-штурмовых бригад (одна из них на днях засветилась с эсэсовской символикой)". "Рассчитываем на то, что США образумят своих подопечных. Их агрессивные намерения не только бесперспективны, но и противоречат заявлениям самой администрации о приверженности урегулированию конфликта на востоке Украины политико— дипломатическими средствами", — подчеркивается в сообщении.
В понедельник заместитель начальника управления народной милиции провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что ВСУ 14 декабря готовят масштабное наступление на мариупольском направлении в Донбассе, у линии соприкосновения сосредоточенна крупная группировка силовиков и тяжелой техники.
По данным разведки ДНР, силовики планируют захватить территорию Новоазовского и Тельмановского районов республики и установить контроль над участком границы между республикой и Россией. Ударная наступательная группировка общей численностью свыше 12 тыс. человек сосредоточена вдоль линии соприкосновения в районе населенных пунктов Новотроицкое, Широкино, Ровнополь, добавил Басурин. Также фиксируется стягивание в регион более полусотни танков, 40 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 180 орудий и минометов. Кроме того, в район Володарского переброшено 12 единиц РСЗО "Смерч", в резерв выведены порядка 500 человек.
Ранее в ДНР неоднократно сообщали о готовящихся провокациях со стороны ВСУ. Так, вначале декабря, в народной милиции рассказали о подготовке украинскими военными наступательных действий, в том числе авиационного удара. 5 декабря на заседании Контактной группе в Минске глава МИД ДНР Наталья Никонорова также подняла вопрос о возможном применении силовиками в зоне конфликта химического оружия.
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