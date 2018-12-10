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Путин и Меркель провели телефонные переговоры 

РИА Новости + ещё 9 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили инцидент в Керченском проливе, была выражена обоюдная заинтересованность в недопущении эскалации напряженности, также затрагивалась тема Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и ситуация в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.
"Продолжено обсуждение обстановки, сложившейся в результате нарушения украинскими кораблями 25 ноября сего года государственной границы Российской Федерации. Выражена обоюдная заинтересованность в недопущении эскалации напряженности в Азово-Черноморской акватории и в урегулировании проблем, ставших следствием провокационных действий украинских властей", — говорится в сообщении.
Кроме того, затрагивалась тематика сирийского кризиса, был отмечен приоритетный характер задач по продвижению межсирийского диалога и формированию Конституционного комитета.
"Лидеры также обменялись мнениями по ситуации в области стратегической безопасности в связи с намерениями администрации США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", — добавляется в сообщении.
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