Минтруд назвал число уволенных за коррупцию чиновников в 2018 году

Число госслужащих в РФ , уволенных в связи с утратой доверия, на конец декабря составляет 705 человек, по итогам 2017 года их было 769, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента развития государственной службы Минтруда Дмитрий Баснак.

"В 2017 году наблюдался рост выявленных коррупционных правонарушений, совершенных государственными и муниципальными служащими — с 36,5 тысяч до 40,5 тысяч. При этом к дисциплинарной ответственности привлечено 24,1 тысячи государственных и муниципальных служащих в 2017 году и 21,6 тысячи — в 2016 году", — рассказал Баснак.

Он объяснил, что такой разрыв можно объяснить незначительностью выявленных правонарушений, например, это могут быть технические ошибки или опечатки в справке о доходах, расходах, об имуществе, неуказание незначительного дохода (не превышающего 1 тысячу рублей).

"При этом уволено в связи с утратой доверия было 769 государственных и муниципальных служащих в 2017 году и 478 — в 2016 году. Стоит отметить, что в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, в настоящее время (по состоянию на 7 декабря 2018 года) размещена информация о 705 должностных лицах", — заявил Баснак.