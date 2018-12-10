В Крыму прокомментировали возможное продление западных санкций

Крым готов к возможному продлению западных санкций, которые уже напоминают рутину и формальный цирковой номер, заявил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что существующие антироссийские санкции в связи с Крымом будут продлены, но нужно оставаться в контакте со сторонами конфликта.

"Есть такое сленговое выражение — отбывать номер. Его истоки идут из цирка, когда неталантливые и недобросовестные артисты выходят на арены и, просто чтобы время занять, спустя рукава занимаются своим делом. Мне кажется, что сегодня западные страны в отношении санкций по Крыму и вообще России отбывают номер", — сказал РИА Новости Иоффе.

По его словам, санкции уже не влияют на реальную политику. "Всем уже понятно, что посредством санкций ничего добиться от России невозможно. Но изменить эту санкционную политику европейские страны не могут без США, которые стоят у них над душой и требуют реагирования. Поэтому санкции — это просто обыкновенное отбывание номера. Эти санкции на Крым не действуют, и в западных странах это хорошо знают", — заметил Иоффе.

По его мнению, на Западе все понимают, что Крым для Украины потерян безвозмездно и с полным соответствием исторических, гуманитарных и международных правовых норм.

"Эти ставшие рутиной санкционные решения только подтверждают, что ничего конкретного, нового и существенного, что могло бы повлиять на ситуацию, у Запада нет и не будет", — подчеркнул Иоффе.