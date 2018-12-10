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Пока вы спали: ЦБ покусился на электронные кошельки россиян
Пока вы спали: ЦБ покусился на электронные кошельки россиян

Снявшийся с выборов главы Приморья кандидат объяснил свое решение 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кандидат на пост главы Приморского края от "Патриотов России" Игорь Степаненко, который ранее попросил снять его кандидатуру с выборов губернатора, заявил, что сделал это, так как не уверен в победе.
Ранее в избркоме края сообщили, что Степаненко подал заявление о снятии своей кандидатуры, его рассмотрят во вторник.
"Сегодня получил результаты социологических исследований по своему рейтингу. Проанализировал его и пришел к выводу о том, что темпы электоральной мобилизации в моей избирательной кампании существенно отстают от прогнозируемых параметров, необходимых для победы. В этой связи принял решение прекратить ее ведение, так как "почетные" второе и третье места меня не устраивают", — сообщил Степаненко журналистам в понедельник.
По его словам, это вводит в заблуждение его сторонников "относительно реальной расстановки сил на финише".
Выборы главы Приморья по решению краевого избиркома состоятся 16 декабря. Общее число избирателей — около 1,45 миллиона человек. Кандидатами на повторные выборы, кроме Степаненко, зарегистрированы самовыдвиженец, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, Роза Чемерис от партии "За женщин России", Алексей Тимченко от Партии роста и депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР.
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