Снявшийся с выборов главы Приморья кандидат объяснил свое решение

Кандидат на пост главы Приморского края от "Патриотов России" Игорь Степаненко, который ранее попросил снять его кандидатуру с выборов губернатора, заявил, что сделал это, так как не уверен в победе.

Ранее в избркоме края сообщили, что Степаненко подал заявление о снятии своей кандидатуры, его рассмотрят во вторник.

"Сегодня получил результаты социологических исследований по своему рейтингу. Проанализировал его и пришел к выводу о том, что темпы электоральной мобилизации в моей избирательной кампании существенно отстают от прогнозируемых параметров, необходимых для победы. В этой связи принял решение прекратить ее ведение, так как "почетные" второе и третье места меня не устраивают", — сообщил Степаненко журналистам в понедельник.

По его словам, это вводит в заблуждение его сторонников "относительно реальной расстановки сил на финише".