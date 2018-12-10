Глава Забайкальского края Александр Осипов объявил о запуске кадрового эксперимента в ходе которого для создания эффективной команды управленцев региона привлекут ученых Читинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), сообщает пресс-служба губернатора.
По ее данным, основная цель проекта — привлечение профессиональных кадров в управление регионом и образование эффективной команды, нацеленной на рост уровня социально-экономического развития края, реализацию инвестиционных проектов и повышение качества жизни людей.
"Отбор конкурсантов будет проводиться по результатам регионального конкурса, который выявит необходимые лидерские качества и пройдет в открытом режиме. Участие в конкурсе не подразумевает возрастных ограничений. Специалисты РАНХиГС проведут тестирования, народную экспертизу, дадут экспертную оценку претендентам на те или иные должности", — говорится в сообщении.
По мнению губернатора, кадровый образовательный проект должен выявить всех желающих построить свою профессиональную карьеру и способных работать на пользу краю. Принять участие в проекте приглашаются жители любого региона России, в том числе и забайкальцы.
"Победители получат предложения занять руководящие должности, также будет сформирован кадровый резерв не только для правительства края, органов исполнительной власти региона, региональных управлений федеральных ведомств, но и для муниципальных образований, а главное — для бизнеса", — цитирует Осипова пресс-служба.