Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нарышкин заявил об уничтожении Лондоном улик 

News.ru + ещё 6 55 минут назад
Фото: globallookpress.com
Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин считает дело об отравлении бывшего офицера ГУ Минобороны РФ, более известного, как ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии фарсом. Он обосновал своё мнение тем, что власти Великобритании не идут навстречу в расследовании, уничтожая улики.
«К сожалению, британская сторона не идет навстречу», — цитирует Нарышкина ТАСС.
Он полагает, что установить истину поможет только проведение совместного расследования.
Ранее News.ru сообщал, что детективы, которые занимаются расследованием отравления Скрипаля, заподозрили Россию в ещё двух убийствах на территории Великобритании. Офицеры управления Скотланд-Ярда по контртерроризму полагают, что сотрудники ГРУ приезжали в Британию в то время, когда там происходили «подозрительные» смерти. Речь идёт о бизнесмене Александре Перепеличном и предпринимателе Скотте Янге. Первого из них нашли мёртвым в 2012 году, второй скончался в результате падения из окна квартиры в Лондоне.
News.ru: последние новости
Песков раскрыл технологию звонков Путину Нарышкин назвал баснями слова Мэй о российской разведке Кудрин предложил считать «счастье» показателем экономики
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нарышкин рассказал об эвакуации дипломатов РФ83
РФ предрекли фиаско в случае «вторжения на Украину»978
Порошенко обратился с просьбой к главе УПЦ МП581
Переброска бронетехники по Крымскому мосту попала на видео831
В УПЦ ответили на просьбу Порошенко53
Видео
06:54
Стали известны показания изнасилованной дознавательницы
Происшествия
02:43
Нарышкин рассказал об эвакуации дипломатов РФ
Политика
01:01
Песков объяснил согласование переговоров Путина
Политика Ближний Восток
00:37
Директор Лещенко назвал причину его госпитализации
Шоу-бизнес
03:49
Задержанным в РФ украинцам посулили деньги
В мире Украина
01:26
Скончался актёр из «Возвращения Мухтара»
Шоу-бизнес В мире
04:42
Порошенко обратился с просьбой к главе УПЦ МП
В мире Украина
00:36
«Устраивают шоу из трагедии»
В мире Статьи
04:13
Порошенко пообещал России «историческое событие»
Украина В мире
01:00
Переброска бронетехники по Крымскому мосту попала на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение