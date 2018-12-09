Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин считает дело об отравлении бывшего офицера ГУ Минобороны РФ, более известного, как ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии фарсом. Он обосновал своё мнение тем, что власти Великобритании не идут навстречу в расследовании, уничтожая улики.
«К сожалению, британская сторона не идет навстречу», — цитирует Нарышкина ТАСС.
Он полагает, что установить истину поможет только проведение совместного расследования.
Ранее News.ru сообщал, что детективы, которые занимаются расследованием отравления Скрипаля, заподозрили Россию в ещё двух убийствах на территории Великобритании. Офицеры управления Скотланд-Ярда по контртерроризму полагают, что сотрудники ГРУ приезжали в Британию в то время, когда там происходили «подозрительные» смерти. Речь идёт о бизнесмене Александре Перепеличном и предпринимателе Скотте Янге. Первого из них нашли мёртвым в 2012 году, второй скончался в результате падения из окна квартиры в Лондоне.