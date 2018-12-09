Нарышкин рассказал об эвакуации дипломатов РФ

Нарышкин рассказал об эвакуации российских дипломатов

Ираке и Сотрудники Центра специального назначения Службы внешней разведки РФ обеспечивали эвакуацию работников российских посольств в Ливии Йемене , сообщил директор СВР Сергей Нарышкин в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

В ходе программы Нарышкин рассказал, что в составе СВР действует Центр специального назначения, обеспечивающий безопасность российских учреждений и граждан РФ за рубежом.

"К сожалению, мир стал очень беспокойным, и подчас наши российские загранучреждения — посольства, консульства, торговые представительства — подвергаются довольно большим угрозам", — отметил директор СВР.

"Вы помните, это было в Ливии, Ираке, совсем недавно — в Йемене, когда мы вынуждены были эвакуировать состав наших посольств. И как раз это легло на плечи вот этого оперативно-боевого подразделения", — добавил Нарышкин.

В 2010-х годах сотрудники дипломатических представительств РФ были эвакуированы из Ливии и Йемена в связи с обострением обстановки в этих странах. В начале апреля 2003 года во время военной операции США и стран-союзников против Ирака была эвакуирована часть сотрудников посольства РФ в Ираке.