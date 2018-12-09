Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нарышкин рассказал об эвакуации российских дипломатов 

РИА Новости 1 час назад
Сотрудники Центра специального назначения Службы внешней разведки РФ обеспечивали эвакуацию работников российских посольств в Ливии, Ираке и Йемене, сообщил директор СВР Сергей Нарышкин в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".
В ходе программы Нарышкин рассказал, что в составе СВР действует Центр специального назначения, обеспечивающий безопасность российских учреждений и граждан РФ за рубежом.
"К сожалению, мир стал очень беспокойным, и подчас наши российские загранучреждения — посольства, консульства, торговые представительства — подвергаются довольно большим угрозам", — отметил директор СВР.
"Вы помните, это было в Ливии, Ираке, совсем недавно — в Йемене, когда мы вынуждены были эвакуировать состав наших посольств. И как раз это легло на плечи вот этого оперативно-боевого подразделения", — добавил Нарышкин.
В 2010-х годах сотрудники дипломатических представительств РФ были эвакуированы из Ливии и Йемена в связи с обострением обстановки в этих странах. В начале апреля 2003 года во время военной операции США и стран-союзников против Ирака была эвакуирована часть сотрудников посольства РФ в Ираке.
Последние новости
Американский эсминец не смог уйти от "Адмирала Трибуца" "Снова просится в плен". Почему украинский адмирал готов "сдаться" РФ Ультиматум США России: почему американцы бегут от нас
Комментарии77
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ предрекли фиаско в случае «вторжения на Украину»976
Порошенко обратился с просьбой к главе УПЦ МП581
Переброска бронетехники по Крымскому мосту попала на видео832
В УПЦ ответили на просьбу Порошенко53
МИД Китая вызвал американского посла14
Видео
06:54
Стали известны показания изнасилованной дознавательницы
Происшествия
02:43
Нарышкин рассказал об эвакуации дипломатов РФ
Политика
01:01
Песков объяснил согласование переговоров Путина
Политика Ближний Восток
00:37
Директор Лещенко назвал причину его госпитализации
Шоу-бизнес
03:49
Задержанным в РФ украинцам посулили деньги
В мире Украина
01:26
Скончался актёр из «Возвращения Мухтара»
Шоу-бизнес В мире
04:42
Порошенко обратился с просьбой к главе УПЦ МП
В мире Украина
00:36
«Устраивают шоу из трагедии»
В мире Статьи
04:13
Порошенко пообещал России «историческое событие»
Украина В мире
01:00
Переброска бронетехники по Крымскому мосту попала на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение