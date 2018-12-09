Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нарышкин рассказал, как познакомился с Путиным 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал, что познакомился с будущим президентом России Владимиром Путиным в 1980 году, придя на службу в Ленинградское управление КГБ СССР.
В программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" Нарышкин пояснил, что после окончания Ленинградского механического института в 1978 году его практически сразу направили в Москву для учебы на двухгодичный факультет Высшей школы КГБ (сейчас это Академия ФСБ).
"В 1980-м году я вернулся в Ленинград и был определен сразу на работу в разведывательное подразделение Ленинградского управления (КГБ). Владимир Владимирович (Путин — ред.) уже там работал. Так и произошло знакомство", — сказал Нарышкин.
"Вместе учились в нынешней Академии внешней разведки, тогда это называлось Краснознаменный институт. Вот там на годичном факультете, да, мы учились одновременно", — добавил глава СВР.
Последние новости
Американский эсминец не смог уйти от "Адмирала Трибуца" "Снова просится в плен". Почему украинский адмирал готов "сдаться" РФ Ультиматум США России: почему американцы бегут от нас
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нарышкин рассказал об эвакуации дипломатов РФ84
РФ предрекли фиаско в случае «вторжения на Украину»976
Порошенко обратился с просьбой к главе УПЦ МП581
Переброска бронетехники по Крымскому мосту попала на видео831
В УПЦ ответили на просьбу Порошенко53
Видео
06:54
Стали известны показания изнасилованной дознавательницы
Происшествия
02:43
Нарышкин рассказал об эвакуации дипломатов РФ
Политика
01:01
Песков объяснил согласование переговоров Путина
Политика Ближний Восток
00:37
Директор Лещенко назвал причину его госпитализации
Шоу-бизнес
03:49
Задержанным в РФ украинцам посулили деньги
В мире Украина
01:26
Скончался актёр из «Возвращения Мухтара»
Шоу-бизнес В мире
04:42
Порошенко обратился с просьбой к главе УПЦ МП
В мире Украина
00:36
«Устраивают шоу из трагедии»
В мире Статьи
04:13
Порошенко пообещал России «историческое событие»
Украина В мире
01:00
Переброска бронетехники по Крымскому мосту попала на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение