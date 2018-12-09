Нарышкин рассказал, как познакомился с Путиным 

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал, что познакомился с будущим президентом России Владимиром Путиным в 1980 году, придя на службу в Ленинградское управление КГБ СССР.
В программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" Нарышкин пояснил, что после окончания Ленинградского механического института в 1978 году его практически сразу направили в Москву для учебы на двухгодичный факультет Высшей школы КГБ (сейчас это Академия ФСБ).
"В 1980-м году я вернулся в Ленинград и был определен сразу на работу в разведывательное подразделение Ленинградского управления (КГБ). Владимир Владимирович (Путин — ред.) уже там работал. Так и произошло знакомство", — сказал Нарышкин.
"Вместе учились в нынешней Академии внешней разведки, тогда это называлось Краснознаменный институт. Вот там на годичном факультете, да, мы учились одновременно", — добавил глава СВР.