Песков объяснил согласование переговоров Путина

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Песков объяснил технологию согласования телефонных переговоров Путина 

РИА Новости + ещё 4 56 минут назад
Предложение на осуществление телефонного разговора передается по каналам связи помощников лидеров различных стран, только если запрос находит понимание, сопоставляют графики президентов, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
« (Помощнику президента) передается по обычному телефону просто предложение осуществить телефонный разговор. Такое предложение иногда находит понимание, и тогда пытаются просто сопоставить графики двух президентов», — передает его слова «Интерфакс».
Путин объяснил отказ от общения с Порошенко
Так он прокомментировал жалобы президента Украины Петра Порошенко о нежелании Путина разговаривать с ним по телефону.
Путин объяснял, что не отвечает на телефонные звонки украинского лидера, потому что не хочет участвовать в его избирательной кампании.
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