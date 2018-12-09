Песков объяснил согласование переговоров Путина

Песков объяснил технологию согласования телефонных переговоров Путина

Предложение на осуществление телефонного разговора передается по каналам связи помощников лидеров различных стран, только если запрос находит понимание, сопоставляют графики президентов, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

« (Помощнику президента) передается по обычному телефону просто предложение осуществить телефонный разговор. Такое предложение иногда находит понимание, и тогда пытаются просто сопоставить графики двух президентов», — передает его слова «Интерфакс».

Так он прокомментировал жалобы президента Украины Петра Порошенко о нежелании Путина разговаривать с ним по телефону.

Путин объяснял, что не отвечает на телефонные звонки украинского лидера, потому что не хочет участвовать в его избирательной кампании.