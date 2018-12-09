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Депутат Госдумы намекнул Киеву на Чернобыль 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Авария на Чернобыльской АЭС дала понять, что эксплуатировать тему ядерных технологий опасно, заявил зампред комитет Государственной Думы Р Ф Александр Шерин.
Политик прокомментировал слова бывшего представителя Киева при НАТО генерал-майора Петра Гаращука о желании Киева разработать оружие массового поражения, пишет РИА Новости.
«У них уже есть на территории ядерное оружие, которое называется Припять, последствия Чернобыльской АЭС. Поэтому я думаю, что для Украины, как ни для кого другого, должно быть понятно, что играть с ядерным оружием на эту тему опасно», — подытожил сенатор.
Взрыв четвёртого энергоблока на Чернобыльской АЭС произошёл 26 апреля 1986 года. В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных материалов, сделавших жизнь в Припяти и близлежащих территориях непригодной.
Ранее News.ru публиковал заявление член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франца Клинцевича по поводу намерений Киева обзавестись оружием массового поражения. Политик назвал слова Гаращука блефом.
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