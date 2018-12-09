Депутат Госдумы намекнул Киеву на Чернобыль

Авария на Чернобыльской АЭС дала понять, что эксплуатировать тему ядерных технологий опасно, заявил зампред комитет Государственной Думы Р Ф Александр Шерин

Политик прокомментировал слова бывшего представителя Киева при НАТО генерал-майора Петра Гаращука о желании Киева разработать оружие массового поражения, пишет РИА Новости

«У них уже есть на территории ядерное оружие, которое называется Припять, последствия Чернобыльской АЭС. Поэтому я думаю, что для Украины, как ни для кого другого, должно быть понятно, что играть с ядерным оружием на эту тему опасно», — подытожил сенатор.

Взрыв четвёртого энергоблока на Чернобыльской АЭС произошёл 26 апреля 1986 года. В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных материалов, сделавших жизнь в Припяти и близлежащих территориях непригодной.