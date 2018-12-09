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Захарова показала «домик сапсанов» в шпиле МИД 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В шпиле высотки МИД РФ в Москве во время ремонта был оборудован домик живущей здесь семьи сапсанов, рассказала официальный представитель министерства Мария Захарова.
"Когда начиналась реконструкция, и в сам шпиль начали приходить инженеры, обнаружили, что у нас здесь живет семья сапсанов — птиц. Это большая редкость для города. А после того как шпиль был реконструирован, для них построили специальный домик, резиденцию, я бы сказала, исходя из советов орнитологов. Следы наличия птиц тут есть", — рассказала Захарова в эфире программы "Дачный ответ" телеканала НТВ.
Домик выглядит как напоминающий большую кормушку ящик из стали, открытый на улицу, причем с этой стороны птицы могут сесть на элегантный подоконник. В домике есть окно, через которое можно заглянуть из шпиля.
Во время съемок Захаровой пришлось подниматься по лестницам внутри шпиля на каблуках. На вопрос журналиста, не трудно ли ей, представитель отшутилась: "Наша работа предполагает взятие нереалистичных целей".
Ведущий программы добавил также, что в ходе реставрации шпиль удалось сделать легче на 50 тонн.
Первоначально шпиля не было в проекте здания — первой среди "сталинских высоток". Согласно легенде, когда основной этап строительства был практически закончен, Иосиф Сталин поручил устанавливать шпили на всех подобных строениях. В итоге шпиль собрали в "авральном" порядке из тех материалов, которые оказались "под рукой". Спустя некоторое время был проведен анализ конструкции, выяснилось, что примененный вид стали нельзя использовать при подобном строительстве.
В 2016-2017 годах пришлось провести работы по реконструкции и замене шпиля на здании. Директор ФКУ "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации комплекса зданий МИД России" Олег Саевский сообщил РИА Новости, что на этот раз шпиль был сооружен из специальной стали для таких сложных проектов.
Какое-то время здание стояло без шпиля, причем это нашло свое отражение в мессенджере Telegram. В МИД в ноябре 2016 года создали стикеры с подписями, изображающими главное здание министерства до начала реконструкции ("башня на месте") и во время нее ("МИД без башни").
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