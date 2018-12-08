МИД РФ пояснил реакцию Лондона на химатаку в САР 

Реакция Лондона на химическую атаку в сирийском Алеппо указывает на то, что у дипломатии Великобритании нет своего голоса по ситуации в Сирии. Таким образом в МИД РФ прокомментировали сомнения Альбиона по факту применения химического оружия террористами.
В пресс-службе российского внешнеполитического ведомства отметили, что заявление, распространённое МИД Великобритании, повторяет по своей сути заявление Госдепартамента. В течение двух недель британская сторона никак не комментировала происшествие в Алеппо.
Великобритания подвергла сомнению факт химической атаки, произведённой боевиками 24 ноября в окрестностях Алеппо, вечером 7 декабря вслед за США. Британский МИД подчеркнул необходимость сбора дополнительной информации для того, чтобы составить более подробную картину произошедшего, сообщает ТАСС.
Ранее News.ru писал, что Россия призывает в кратчайшие сроки провести расследование и привлечь к ответственности виновных в химатаках в Сирии, в том числе в Алеппо. Речь идёт об обстреле террористами «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) жилых кварталов Алеппо снарядами, начинёнными отравляющими веществами. В результате этого нападения пострадали 73 мирных жителя, они были госпитализированы с симптомами острого химического отравления.