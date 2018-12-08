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Умерла правозащитница Людмила Алексеева
Умерла правозащитница Людмила Алексеева

В Совфеде рассказали о «голубой мечте» Порошенко 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров дал комментарий в связи с призывом украинского президента Петра Порошенко закрыть порты западных стран для российских судов. Об этом сообщает RT.
По его словам, проход через Керченский пролив является абсолютно свободным.
"Просто есть форма прохождения Керченского пролива для всех судов, в том числе украинских, с уведомления коменданта этого порта", — сказал Джабаров.
Он добавил, что других ограничений нет. Джабаров заметил, что Порошенко "слишком много на себя берет" и "будоражит общественное мнение".
"Пусть лучше занимается внутриукраинскими политическими и экономическими проблемами… А Порошенко сейчас любой конфликт с нашей страной очень выгоден, потому что он на этом пытается заработать политические очки, готовится к выборам", — сказал Джабаров.
Он отметил, что "голубой мечтой" украинского президента является вооруженный конфликт между Россией и Украиной. Джабаров подчеркнул, что этого никогда не произойдет.
Ранее Порошенко призвал США и Европу закрыть порты для российских судов.
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