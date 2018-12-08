В Совфеде рассказали о «голубой мечте» Порошенко

По его словам, проход через Керченский пролив является абсолютно свободным.

"Просто есть форма прохождения Керченского пролива для всех судов, в том числе украинских, с уведомления коменданта этого порта", — сказал Джабаров.

Он добавил, что других ограничений нет. Джабаров заметил, что Порошенко "слишком много на себя берет" и "будоражит общественное мнение".

"Пусть лучше занимается внутриукраинскими политическими и экономическими проблемами… А Порошенко сейчас любой конфликт с нашей страной очень выгоден, потому что он на этом пытается заработать политические очки, готовится к выборам", — сказал Джабаров.

Он отметил, что "голубой мечтой" украинского президента является вооруженный конфликт между Россией и Украиной. Джабаров подчеркнул, что этого никогда не произойдет.

Ранее Порошенко призвал США и Европу закрыть порты для российских судов.