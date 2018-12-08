Владимир Путин объяснил, что такое лидерство

Глава государства отметил, что лидерство — это не обещания «манны небесной», а принятия ответственных решений для страны.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что во власть не стоит приходить, если отсутствует четкое понимание, «что и как нужно делать для развития страны». Об этом он сообщил в субботу, 8 декабря, на съезде партии ЕР

«Нечего там делать. Институты власти существуют не для того, чтобы те, кто туда добрался, посматривали по сторонам, поплевывали и получали удовольствие от пребывания в каких-то креслах», — рассказал российский лидер.

Вместе с тем Путин пояснил, что в его понимании входит в понятие «лидерство».

«Лидерство не в том, чтобы обещать манну небесную, которая неизвестно откуда возьмется. Лидерство в том, чтобы принимать ответственные и нужные стране решения», — подчеркнул он.

В ходе выступления Путин также сообщил, что в настоящее время мир «находится в состоянии очень мощной, динамично развивающейся трансформации».

«Если мы вовремя не сориентируемся, если мы вовремя не поймем, что нам нужно делать и как — отстать можем навсегда», — заключил он.

Ранее Владимир Путин раскрыл секрет своей работоспособности. Он ответил, что дополнительные силы он получает от общения с успешными людьми, которые достигают хороших результатов в своих областях.