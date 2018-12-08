Путин рассказал о «мощной трансформации» ситуации в мире 

Президент России Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия», призвал активно работать над пониманием того, как нужно действовать в мире, который находится в состоянии «мощной трансформации».
«Мало кто задумывается о том, где мы находимся, мало кто читает даже аналитические обзоры. А я вам хочу сказать, потому что это важно понимать, мир в целом находится в состоянии трансформации, очень мощной динамично развивающейся трансформации, и если мы вовремя не сориентируемся, не поймём, что нам нужно делать и как — отстать можем навсегда», — сказал российский лидер.
Он добавил, что драматическая ситуация развивается во всём мире, и об этом следует помнить и активно над этим работать.
Ранее Путин подписал указ о внесении изменений в Стратегию государственной национальной политики России на период до 2025 года.