Путин рассказал о «мощной трансформации» ситуации в мире

«Мало кто задумывается о том, где мы находимся, мало кто читает даже аналитические обзоры. А я вам хочу сказать, потому что это важно понимать, мир в целом находится в состоянии трансформации, очень мощной динамично развивающейся трансформации, и если мы вовремя не сориентируемся, не поймём, что нам нужно делать и как — отстать можем навсегда», — сказал российский лидер.

Он добавил, что драматическая ситуация развивается во всём мире, и об этом следует помнить и активно над этим работать.

Ранее Путин подписал указ о внесении изменений в Стратегию государственной национальной политики России на период до 2025 года.