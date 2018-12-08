Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Танковую орду» на границе РФ и Украины заметили с космоса
«Танковую орду» на границе РФ и Украины заметили с космоса

Путин рассказал о «мощной трансформации» ситуации в мире 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин, выступая на съезде партии «Единая Россия», призвал активно работать над пониманием того, как нужно действовать в мире, который находится в состоянии «мощной трансформации».
«Мало кто задумывается о том, где мы находимся, мало кто читает даже аналитические обзоры. А я вам хочу сказать, потому что это важно понимать, мир в целом находится в состоянии трансформации, очень мощной динамично развивающейся трансформации, и если мы вовремя не сориентируемся, не поймём, что нам нужно делать и как — отстать можем навсегда», — сказал российский лидер.
Он добавил, что драматическая ситуация развивается во всём мире, и об этом следует помнить и активно над этим работать.
Ранее Путин подписал указ о внесении изменений в Стратегию государственной национальной политики России на период до 2025 года.
RT на русском: последние новости
В Совфеде прокомментировали решение Литвы ввести санкции против России Мун Чжэ Ин оценил возможность визита Ким Чен Ына в Сеул Медведев выступает на съезде «Единой России» в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предупредил о мощной трансформации мира273
«Танковую орду» на границе РФ и Украины заметили с космоса5
Раскрыты секретные документы с украинских судов144
В задержанном украинском моряке опознали мучителя1067
«Нацистскому» поведению Порошенко нашли объяснение88
Видео
01:00
Советник Порошенко возмутил русским языком в эфире
Украина В мире
02:33
Трампу полюбилась Франция из-за протестов
В мире
00:59
«Прикован к инвалидному креслу». Звезда «Дома-2» о Серове
Шоу-бизнес
00:25
«Танковую орду» на границе РФ и Украины заметили с космоса
Армия Оружие
00:18
Названа победительница «Мисс мира — 2018»
В мире
02:56
Путин предупредил о мощной трансформации мира
Политика
00:48
Картошка и шелкопряд: что Китай отправил на Луну
Наука и техника Статьи
02:56
«Нацистскому» поведению Порошенко нашли объяснение
Украина В мире
01:00
«Подставил шефа»: что не так с языком советника Порошенко
В мире Статьи
07:12
Порошенко призвал Запад «наказать» Россию
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение